Xi e leader di Asia centrale firmano dichiarazione su cooperazione

In un nuovo passo verso l’unione regionale, il presidente cinese Xi Jinping e i leader di Asia centrale hanno siglato la Dichiarazione di Astana, rafforzando la cooperazione tra le nazioni. Con un impegno condiviso per sviluppo e stabilità, questa storica firma apre la strada a una partnership più solida e strategica in un’area cruciale del continente. Scopriamo insieme cosa significa questa alleanza per il futuro dell’Asia centrale e oltre.

Il presidente cinese Xi Jinping e i leader dei cinque Paesi dell'Asia centrale oggi hanno firmato la Dichiarazione di Astana del secondo Vertice Cina-Asia centrale. Xi era accompagnato dal presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev, dal presidente kirghiso Sadyr Japarov, dal presidente tagiko Emomali Rahmon, dal presidente turkmeno Serdar Berdimuhamedov e dal presidente uzbeko Shavkat Mirziyoyev.

