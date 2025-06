Xi | Cina pronta a lavorare con Kazakistan per maggior contributo a pace sviluppo regionali e mondiali

Il presidente cinese Xi Jinping ha annunciato l'impegno della Cina a rafforzare la collaborazione con il Kazakistan, puntando a promuovere pace, sviluppo e stabilità nella regione e nel mondo. Un passo importante verso una sinergia che può determinare un futuro più prospero e sicuro per entrambi. La strada è tracciata: lavorare insieme per un domani migliore, all'insegna della cooperazione e dell'energia positiva.

Il presidente cinese Xi Jinping ieri ha dichiarato che la Cina e' pronta a lavorare con il Kazakistan per contribuire maggiormente alla pace e allo sviluppo regionali e mondiali con la stabilita' e l'energia positiva dei legami bilaterali. Xi ha affermato che la Cina e il Kazakistan dovrebbero continuare a sostenersi reciprocamente su questioni che coinvolgono gli interessi fondamentali e le principali preoccupazioni, e promuovere la sinergia delle strategie di sviluppo. Il presidente cinese ha esortato entrambi i Paesi a espandere gli scambi in materia di applicazione della legge e di difesa, a combattere congiuntamente il terrorismo, il separatismo e l'estremismo, e ha aggiunto che le due parti dovrebbero promuovere la connettivita', la cooperazione ad alta tecnologia e lo sviluppo verde.

