Xi | Cina desidera lavorare con Turkmenistan per liberare pienamente potenziale di cooperazione basato su collaborazione vantaggiosa per tutti

Il presidente cinese Xi Jinping ha espresso oggi il forte desiderio di rafforzare la cooperazione con il Turkmenistan, puntando a liberare il pieno potenziale di una collaborazione basata su rispetto reciproco e vantaggi condivisi. Durante il secondo Vertice Cina-Asia Centrale ad Astana, Xi ha sottolineato l’importanza di lavorare insieme per un futuro prospero, aprendo nuove frontiere di dialogo e partnership strategica tra i due paesi. La strada verso una collaborazione più solida è appena stata tracciata.

Il presidente cinese Xi Jinping oggi ha dichiarato che la Cina e’ desiderosa di lavorare con il Turkmenistan per liberare pienamente il potenziale di cooperazione sulla base del rispetto reciproco e della collaborazione reciprocamente vantaggiosa. Xi ha formulato queste osservazioni durante un incontro con il presidente turkmeno Serdar Berdimuhamedov a margine del secondo Vertice Cina-Asia centrale nella capitale kazaka di Astana. Il presidente cinese ha esortato la Cina e il Turkmenistan a intensificare la cooperazione nel settore del gas naturale, a espandere la cooperazione nei settori non legati alle risorse e a ottimizzare la struttura del commercio. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Xi: Cina desidera lavorare con Turkmenistan per liberare pienamente potenziale di cooperazione basato su collaborazione vantaggiosa per tutti

In questa notizia si parla di: cina - turkmenistan - cooperazione - lavorare

#storie Al Macfrut di Rimini, fiera di primo piano del settore ortofrutticolo, il CIVI Italia racconta tutti i vantaggi di stringere una collaborazione ed un rapporto di amicizia fra Italia e Cina Vai su Facebook

Astana: incontro tra Xi Jinping e Gurbanguly Berdymukhamedov; Xi Jinping: d'accordo a rafforzare l'amicizia Cina-Kazakistan; Cina-Asia Centrale: una via e una strada per contrastare l'instabilità internazionale.

Cina: "Pronti a lavorare con l'Ue per maggiore cooperazione" - È necessario, ha aggiunto Lin nel briefing quotidiano, "gestire adeguatamente le differenze". Da ilmessaggero.it

Cina: siamo pronti a lavorare per la pace in Medio Oriente - nonché il segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione islamica Hissein Brahim Taha. ansa.it scrive