Nel cuore dell’Asia centrale, cinque paesi si uniscono sotto lo spirito Cina-Asia centrale, un nuovo paradigma di cooperazione basato su rispetto reciproco, fiducia e sviluppo sostenibile. Oggi, il presidente cinese Xi Jinping ad Astana ha sottolineato come questa alleanza favorisca la modernizzazione comune e il progresso condiviso. Questa visione apre la strada a un futuro di collaborazione e prosperità per tutta la regione.

Il presidente cinese Xi Jinping oggi ha dichiarato ad Astana che la Cina e i Paesi dell'Asia centrale hanno esplorato e formato lo Spirito Cina-Asia centrale, caratterizzato da rispetto e fiducia reciproci, mutuo beneficio, assistenza reciproca e dal perseguimento della modernizzazione comune attraverso uno sviluppo di alta qualita'. Xi ha formulato queste osservazioni nel suo discorso al secondo Vertice Cina-Asia centrale nella capitale kazaka di Astana.

