Xhaka al Milan nuova chiave per sbloccare la trattativa | Tare ha un piano

Il mercato estivo del Milan si infiamma con il possibile arrivo di Granit Xhaka, una mossa che potrebbe rivoluzionare la rosa rossonera. Con Tare pronto a svelare un piano strategico, l’affare potrebbe finalmente decollare, aprendo nuove prospettive per i successi futuri del club. La trattativa si svela come una partita chiave: la prossima mossa potrebbe fare la differenza.

Il centrocampista svizzero potrebbe ulteriormente avvicinarsi ai rossoneri, attraverso una nuova chiave utile per sbloccare la trattativa: il piano del d.s. Il Milan punta a fare sul serio nel mercato estivo e il nome di Granit Xhaka è in cima alla lista dei desideri di Igli Tare e Massimiliano Allegri. Dopo l'uscita di Reijnders, i rossoneri hanno bisogno di rinforzare il reparto e lo svizzero risulta il profilo ideale per l'identikit fatto dal tecnico toscano. Il classe '92, infatti, è un profilo esperto e che potrebbe favorire un instant team pronto a tornare al successo.

