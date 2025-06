Xbox sta lavorando alla nuova generazione di console con AMD annuncia Sarah Bond

Gli appassionati di gaming possono finalmente sognare in grande: Xbox sta plasmando la sua prossima generazione di console, collaborando con il rinomato partner AMD. Sarah Bond, presidente di Xbox, ha svelato in un video il suo entusiasmo per un futuro ricco di esperienze sempre più coinvolgenti e compatibili con una libreria di giochi già amata. La rivoluzione è alle porte, e il mondo del gaming non vedrà l'ora di scoprire cosa ci riserva…

Xbox ha finalmente tolto ogni dubbio: una nuova generazione di console è ufficialmente in sviluppo, in stretta collaborazione con AMD, storico partner tecnologico della piattaforma. A confermare il tutto è stata Sarah Bond, presidente di Xbox, che in un video ha illustrato la visione strategica del brand per il futuro del gaming: esperienze di gioco potenti, immersive, e soprattutto compatibili con la libreria di giochi Xbox già posseduta dagli utenti. Un annuncio che rassicura milioni di giocatori che temevano una rottura con il passato. Il progetto non si limita alla classica console da salotto: Microsoft ha confermato l'intenzione di costruire un'intera famiglia di dispositivi, inclusi handheld, PC da gioco, servizi in cloud gaming e nuovi accessori.

