Xbox sta eliminando il formato fisico due analisti spiegano i motivi di questa scelta di Microsoft

Microsoft sta rivoluzionando il mondo dei videogiochi con una decisione audace: eliminare progressivamente il formato fisico sulle console Xbox. Dopo l’Xbox Games Showcase 2025, i giochi di punta come The Outer Worlds 2 e Gears of War: Reloaded si presentano esclusivamente in digitale, segnando un cambiamento che potrebbe ridefinire il mercato. Ma quali sono i motivi dietro questa scelta e cosa significa per giocatori e collezionisti? Una riflessione che apre nuove prospettive nel mondo gaming.

Microsoft sta segnando una svolta radicale per l’ecosistema Xbox: i giochi in formato fisico stanno lentamente sparendo. Dopo l’ Xbox Games Showcase 2025, è emerso che titoli di punta come The Outer Worlds 2, Gears of War: Reloaded e Ninja Gaiden 4 non avranno un’edizione fisica su Xbox, a differenza della versione PS5. Alcune edizioni Premium includono una confezione, ma al loro interno c’è solo un codice da riscattare online, non un disco. Una scelta che sta sollevando preoccupazioni tra giocatori, rivenditori e collezionisti. Come leggiamo riportato da Windows Central, due analisti hanno chiarito i motivi dietro questa strategia: oltre il 90% delle vendite dei giochi premium su Xbox è ormai digitale, un dato che rende economicamente svantaggioso continuare a produrre copie fisiche. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Xbox sta eliminando il formato fisico, due analisti spiegano i motivi di questa scelta di Microsoft

