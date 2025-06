Xbox Game Pass perderà 6 giochi il 30 Giugno 2025

Sei appassionato di Xbox Game Pass? Preparati a un cambiamento importante: dal 30 giugno 2025, sei titoli, tra cui il popolare Journey to the Savage Planet e i classici SteamWorld Dig e Dig 2, usciranno dal catalogo. Ma niente paura: Microsoft permette agli abbonati di assicurarsi questi giochi a prezzo scontato, offrendo un’opportunità imperdibile di arricchire la propria collezione digitale prima della loro scomparsa.

Microsoft ha comunicato ufficialmente che, a partire dal 30 giugno 2025, sei giochi lasceranno il catalogo di Xbox Game Pass, coinvolgendo le versioni per console, PC e cloud. Tra questi troviamo titoli apprezzati come Journey to the Savage Planet: Employee of the Month Edition, oltre a due classici indie come SteamWorld Dig e SteamWorld Dig 2. Come da prassi, Microsoft offre agli abbonati la possibilità di acquistare questi giochi con uno sconto del 20% prima che vengano rimossi, mantenendoli così nella propria libreria anche dopo la scadenza del periodo Game Pass. Questo è particolarmente utile per chi desidera continuarne l’esperienza senza interruzioni, soprattutto nel caso di titoli non sempre facili da reperire altrove. 🔗 Leggi su Game-experience.it