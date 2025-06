xbox game pass microsoft ha annunciato la seconda ondata di giochi gratis di giugno 2025

Microsoft sorprende ancora: è arrivata la seconda ondata di giochi gratuiti di giugno 2025 su Xbox Game Pass! Abbonati, preparatevi a scoprire nuovi titoli entusiasmanti dedicati a Xbox One, Series XS, PC gaming e Xbox Cloud Gaming. La lineup di questo mese si arricchisce di titoli imperdibili, pronti a portarvi in avventure coinvolgenti e senza limiti. Ecco cosa vi aspetta nel catalogo: restate sintonizzati!

Microsoft ha annunciato in questi istanti la seconda ondata di giochi gratis di Xbox Game Pass di questo mese di Giugno 2025, presentando di conseguenza la nuova tornata di titoli dedicata agli abbonati in possesso di una Xbox One, di una Xbox Series XS, di un PC da gaming oppure di un dispositivo mobile attraverso Xbox Cloud Gaming. Ecco i giochi in arrivo a breve su Game Pass: FBC: Firebreak (Cloud, PC, and Xbox Series XS) Game Pass Ultimate, PC Game Pass Crash Bandicoot 4: It's About Time (Console and PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard Lost in Random: The Eternal Die (Cloud, PC, and Xbox Series XS) Game Pass Ultimate, PC Game Pass Star Trucker (Xbox Series XS) – June 18 Now with Game Pass Standard Wildfrost (Console) – June 18 Now with Game Pass Standard Rematch (Cloud, PC, and Xbox Series XS) – June 19 Game Pass Ultimate, PC Game Pass Volcano Princess (Cloud, Console, and PC) – June 24 Game Pass Ultimate, PC Game Pass Against the Storm (Cloud and Console) – June 26 Game Pass Ultimate Warcraft I: Remastered (PC) – June 26 Game Pass Ultimate, PC Game Pass Warcraft II: Remastered (PC) – June 26 Game Pass Ultimate, PC Game Pass Warcraft III: Reforged (PC) – June 26 Game Pass Ultimate, PC Game Pass Call of Duty: WWII (Console and PC) – June 30 Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard Little Nightmares II (Cloud, Console, and PC) – July 1 Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard Rise of the Tomb Raider (Cloud, Console, and PC) – July 1 Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard.