WWE | Polemiche per i prezzi da capogiro per Crown Jewel 2025

una pioggia di polemiche tra i fan, indignati dai costi elevatissimi. Mentre alcuni vedono l’offerta come un’opportunità unica di vivere da vicino la magia della WWE, altri si chiedono se tali prezzi siano davvero giustificati. La discussione è aperta: il mondo del wrestling si confronta sui limiti tra lusso e accessibilità. La vicenda di Crown Jewel 2025 promette di essere un caso di discussione ancora a lungo.

Pacchetto Elite a quasi 14.000 euro per l’evento di Perth. La WWE ha svelato i prezzi dei pacchetti VIP per Crown Jewel 2025, in programma l’11 ottobre a Perth, in Australia, e le cifre hanno lasciato di stucco molti appassionati. Il pacchetto Elite, il più esclusivo disponibile, raggiunge infatti la cifra record di 14.950 dollari americani, equivalenti a circa 13.900 euro. La notizia, riportata da Andrew Baydala, ha immediatamente scatenato discussioni tra i fan sul valore effettivo di questa esperienza premium. La WWE, in collaborazione con On Location, sembra voler testare i limiti del mercato dei pacchetti VIP nel wrestling. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net