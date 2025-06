WWE | Occhi su Kali Armstrong per il futuro

Gli occhi su Kali Armstrong si fanno sempre più attenti, poiché il suo talento potrebbe rappresentare il futuro della WWE. Con il ritorno di EVOLVE e l’espansione dei talenti emergenti, la federazione di Stamford sta puntando su nuove star per rinvigorire il panorama wrestling. Tra promesse e veterani, il panorama si arricchisce di prospetti promettenti, e Kali Armstrong potrebbe essere proprio la rivelazione che cambierà le regole del gioco.

Il rilancio di EVOLVE da parte della WWE ha portato un altro territorio di sviluppo alla federazione di Stamford, non solo per i talenti di NXT meno utilizzati, come Nikkita Lyons o Wendi Choo, ma anche per prospetti interessanti nel giro del programma WWE ID, passando anche per veterani come Natalya che hanno fatto capolino nel programma che trasmette live su YouTube. Tra i volti nuovi, c'è già chi ha impressionato i dirigenti, come Sean Legacy, che è già utilizzato a NXT. Ma non è l'unico volto su cui la federazione sembra puntare per il futuro. Prossima main eventer di Wrestlemania?. Come riportato da Fightful Select, infatti, la dirigenza in WWE sarebbe rimasta favorevolmente colpita da Kali Armstrong, prima campionessa femminile nella EVOLVE targata WWE, che a detta di alcuni sarebbe vista addirittura come una potenziale main eventer per un prossimo Wrestlemania.