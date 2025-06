WWE | Meno house show più infortuni? Il caso Liv Morgan fa discutere

La decisione della WWE di ridurre gli house show all’inizio del 2025 aveva suscitato entusiasmo tra i wrestler, ma l’infortunio di Liv Morgan a RAW ha riacceso le discussioni sulla sua efficacia. La lussazione alla spalla durante il match contro Kairi Sane ha evidenziato i rischi di questa strategia. Ringside News ha confermato che questa scelta può avere implicazioni importanti per la sicurezza e il benessere del roster, sollevando interrogativi su un futuro incerto per i performer.

La decisione della WWE di ridurre gli house show all’inizio del 2025 era stata accolta con entusiasmo da parte dei wrestler, ma ora il reale infortunio di Liv Morgan a RAW ha riaperto il dibattito: questa scelta sta davvero aiutando il roster o lo sta danneggiando? Morgan ha riportato una lussazione alla spalla durante il match del 16 giugno contro Kairi Sane, costringendo la WWE a interrompere l’incontro. Ringside News ha confermato che l’infortunio è del tutto reale e non fa parte di una storyline. L’infortunio arriva nel momento peggiore possibile. Secondo quanto riportato, Morgan avrebbe dovuto iniziare una faida importante con Nikki Bella in vista di WWE Evolution, ma questi piani sono ora seriamente a rischio. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Meno house show, più infortuni? Il caso Liv Morgan fa discutere

