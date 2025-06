WWE | Liv Morgan si infortuna a Raw gravi dubbi sui piani futuri della WWE

L'infortunio di Liv Morgan a RAW ha scosso i fan e sollevato dubbi sui suoi futuri nel mondo WWE. In un contesto dove l'imprevedibilità è all'ordine del giorno, anche le star più forti possono trovarsi in difficoltà in un attimo. La domanda ora è: come reagirà Liv e quali saranno le conseguenze di questo episodio sulla storyline? La risposta si scoprirà nelle prossime settimane, ma una cosa è certa: tutto può cambiare in un istante.

Come sempre in WWE, tutto può succedere, anche un infortunio imprevisto. Nel corso dell'ultimo episodio di RAW della scorsa notte, Liv Morgan ha affrontato Kairi Sane in un match uno contro uno che stava procedendo senza intoppi, finché non si è verificato un problema. Mentre le due si affrontavano sul ring, Liv Morgan ha subito una brutta caduta sulla spalla. Lo staff medico della WWE è subito intervenuto a bordo ring per prestarle soccorso, mentre Kairi Sane è rimasta in attesa di proseguire il match. Damn, Liv Morgan with a shoulder injury?! #WWERAW pic.twitter.com34N9ICUDAR — The Movement – Pro Wrestling (@TheMovementXx) June 17, 2025 Lo show è andato in pubblicità proprio mentre si cercava di capire come procedere.

