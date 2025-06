WWE | Jey Uso conquista la semifinale del King Of The Ring Tournament

L'ultima puntata di RAW del 16 giugno ha regalato emozioni intense con un match spettacolare: il Fatal Four-Way tra Rusev, Sheamus, Bronson Reed e Jey Uso. Con l’obiettivo di risalire la china dopo la sconfitta contro GUNTHER, Jey Uso ha dimostrato tutta la sua determinazione. Chi uscirà vittorioso e si guadagnerà il pass per la semifinale del King of the Ring? La risposta è ancora da scoprire.

Il King of the Ring Tournament ci ha regalato un match davvero spettacolare durante l’ultimo episodio di RAW del 16 giugno. Nel main event della serata si è tenuto un Fatal Four-Way tra Rusev, Sheamus, Bronson Reed e Jey Uso. Naturalmente, Jey Uso voleva tornare al centro dell’attenzione dopo aver perso il WWE World Heavyweight Championship contro GUNTHER la scorsa settimana. Il vincitore del match avrebbe ottenuto un posto nella semifinale contro Cody Rhodes, che si terrĂ nella prossima puntata di RAW a Columbus, Ohio. Fin dall’inizio, il match è stato un’esplosione di azione, con tutti i partecipanti pronti a dare battaglia. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Jey Uso conquista la semifinale del King Of The Ring Tournament

In questa notizia si parla di: king - ring - tournament - conquista

WWE: Ricominciano il King e Queen of the Ring, finali in Arabia Saudita - La WWE torna a svelare il suo fascino con il tanto atteso King and Queen of the Ring, che riaccendono l'entusiasmo dei fan di tutto il mondo.

WWE: Jey Uso conquista la semifinale del King Of The Ring Tournament; WWE | Randy Orton e Cody Rhodes conquistano il primo turno del King of the Ring; Sami Zayn sbarca nella semifinale del King of the Ring, vittoria nel Fatal 4-Way di RAW!.

WWE King of the Ring: Why the Annual Tournament Should Be Brought Back as a PPV - From 1985 to 2002, the WWE’s King of the Ring tournament was held once per year (excluding 1990 and 1992), and from 1993 to 2002, it even took place on pay- bleacherreport.com scrive

Here’s When The King of the Ring Tournament Winner Will Be Crowned - The WWE announced during Monday Night Raw this week that the prestigious King of the Ring tournament will make its return starting with the Aug. Come scrive comicbook.com