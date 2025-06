WWE | Infortunio di Liv Morgan possibile rischio per i titoli di coppia femminili?

L'infortunio di Liv Morgan, con la sua lussazione alla spalla, potrebbe avere ripercussioni significative sui titoli di coppia femminili WWE, specialmente con WWE Evolution in arrivo il 13 luglio 2025. La possibile vacanza dei titoli potrebbe stravolgere i piani giĂ stabiliti, lasciando il mondo del wrestling in attesa di novitĂ e sorprese. Resta sintonizzato per scoprire come la WWE affronterĂ questa sfida e quali cambiamenti attendono la divisione femminile.

Con WWE Evolution fissato per il 13 luglio 2025, potrebbero esserci grandi cambiamenti nella divisione femminile, in particolare per quanto riguarda i Titoli di Coppia Femminili. Dopo la conferma della lussazione alla spalla subita da Liv Morgan a RAW, Wrestling Observer Radio ha ipotizzato che la WWE potrebbe essere costretta a rendere vacanti i titoli, mettendo seriamente in discussione i piani previsti. Nell’episodio del 16 giugno 2025 di Wrestling Observer Radio, Bryan Alvarez e Dave Meltzer hanno analizzato le possibili conseguenze dell’infortunio, a partire proprio dal futuro delle cinture detenute da Morgan e Rodriguez: “Dovranno rendere vacanti quei titoli di coppia femminili” ha affermato senza mezzi termini Alvarez. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Infortunio di Liv Morgan, possibile rischio per i titoli di coppia femminili?

In questa notizia si parla di: titoli - coppia - femminili - infortunio

“Corna”. La coppia di famosi italiani ai titoli di coda, lei lo ha beccato - La saga delle corna continua a tenere banco nel mondo del gossip italiano! Una coppia di celebrità , fino a ieri considerata il simbolo dell'amore perfetto, sta affrontando una crisi dopo che lei ha "beccato" qualcosa di sospetto.

à ù é La coppia numero 1 al mondo decide di separarsi, dopo oltre 2 anni e 13 titoli ITF tra cui il Mondiale a Cesenatico lo scorso Settembre. Chi sará il nuovo compagno di Kappe?! # Vai su Facebook

Torna il Superclassico: domani sarĂ Coello/Tapia vs. Chingalan per il titolo del Qatar Major!; Campionati europei di pattinaggio di figura ISU 2025: programma, orari, la squadra italiana e dove vedere le gare; Gemma resta con Ortega: si rompe la coppia da 23 titoli Triay/Salazar.

La WWE potrebbe rendere vacanti i Titoli di Coppia Femminili dopo l'infortunio di Liv Morgan - In uno dei momenti più drammatici di WWE a Raw, Liv Morgan ha subito un vero infortunio alla spalla durante il match di coppia contro Kairi Sane, mettendo in dubbio il futuro dei titoli di Women´s Tag ... Da worldwrestling.it

WWE: L’infortunio di Liv Morgan stravolge il futuro dei Women’s Tag Team Championship - La WWE potrebbe essere costretta a rendere vacanti le cinture di Raquel Rodriguez e Liv Morgan per via dell'infortunio di quest'ultima ... Scrive spaziowrestling.it