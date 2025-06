WWE | Goldberg torna a Raw e sfida Gunther per il titolo del mondo

Goldberg torna in grande stile a WWE Raw, interrompendo il promo di Gunther e lanciando una sfida emozionante per il titolo mondiale. Il pubblico, entusiasta, ha iniziato a cantare il suo nome, dimostrando quanto sia amato. L’ex campione, deciso come sempre, si prepara ad affrontare il Goliath europeo in un duello che promette scintille. La storia è pronta a scrivere un nuovo capitolo epico: il 12 luglio, a Atlanta, il ring si infiammerà come mai prima d’ora.

Goldberg ha fatto il suo ritorno a WWE Raw interrompendo un promo di Gunther e lanciando la sfida per il World Heavyweight Championship a Saturday Night’s Main Event del 12 luglio ad Atlanta. Il confronto sul ring. Durante il promo di Gunther sui suoi potenziali prossimi avversari, il pubblico ha iniziato a cantare per Goldberg. Il campione ha cercato di zittire i cori, ma la musica dell’Hall of Famer è risuonata nell’arena. L’ex campione mondiale WCW è entrato sul ring per lanciare la sfida per l’evento di Atlanta, match confermato immediatamente dalla WWE. Le radici della rivalitĂ . Il confronto nasce da un segmento avvenuto lo scorso ottobre a Bad Blood, dove Gunther, Goldberg e il figlio di quest’ultimo, Gage, erano stati coinvolti in un alterco durante il premium live event. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Goldberg torna a Raw e sfida Gunther per il titolo del mondo

