WWE | Booking senza logica Goldberg torna e ottiene subito un match titolato

Il ritorno di Goldberg a RAW ha scatenato entusiasmo e polemiche: il wrestler torna in grande stile, ottenendo subito un match titolato contro Gunther. Tuttavia, questa scelta ha diviso fan e addetti ai lavori, che la giudicano come un esempio di booking privo di logica e troppo prevedibile. La WWE sembra aver privilegiato il clamore immediato, lasciando però molti sostenitori storici insoddisfatti e critici verso una strategia che rischia di compromettere la credibilità dello sport-entertainment.

Il clamoroso ritorno di Goldberg a RAW, con tanto di immediato match titolato contro Gunther per il World Heavyweight Championship, ha fatto esplodere il pubblico. ma non è stato affatto ben accolto dai fan di lunga data nĂ© dagli addetti ai lavori. Durante il programma Busted Open Radio, Dave LaGreca e Bully Ray hanno duramente criticato la scelta creativa della WWE, definendola “ booking pigro ” e una mancanza di rispetto verso chi segue attentamente le storyline. LaGreca si è detto incredulo di fronte alla facilitĂ con cui Goldberg ha ottenuto una chance titolata, soprattutto considerando che negli ultimi mesi la WWE aveva costruito delle vere e proprie fatiche per altri atleti solo per arrivare a sfiorare il titolo: “Fammi capire, Bully. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Booking senza logica, Goldberg torna e ottiene subito un match titolato

In questa notizia si parla di: match - goldberg - titolato - booking

Goldberg: “Mi sarebbe piaciuto che il mio ultimo match fosse in Israele” - In un recente intervento, Goldberg ha rivelato il desiderio di disputare il suo ultimo match in Israele, accendendo l'entusiasmo dei fan.

Goldberg ha posticipato il match di ritiro a causa di recenti infortuni - Parlando con CarCast l´8 giugno, la superstar della WWE ha discusso dei ritardi legati al suo ultimo ... Lo riporta worldwrestling.it

Goldberg mette fretta alla WWE per il suo match di ritiro - Sono passati ormai diversi mesi dall’ultima apparizione di Goldberg in WWE, in seguito alla quale era stato annunciato che l’Hall of Famer sarebbe tornato sul ring per un ultimo match. Segnala spaziowrestling.it