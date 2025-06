WWE | Booking senza logica? Criticato aspramente il ritorno di Goldberg

Il clamoroso ritorno di Goldberg a RAW, con tanto di immediato match titolato contro Gunther per il World Heavyweight Championship, ha fatto esplodere il pubblico. ma non è stato affatto ben accolto dai fan di lunga data nĂ© dagli addetti ai lavori. Durante il programma Busted Open Radio, Dave LaGreca e Bully Ray hanno duramente criticato la scelta creativa della WWE, definendola “ booking pigro ” e una mancanza di rispetto verso chi segue attentamente le storyline. LaGreca si è detto incredulo di fronte alla facilitĂ con cui Goldberg ha ottenuto una chance titolata, soprattutto considerando che negli ultimi mesi la WWE aveva costruito delle vere e proprie fatiche per altri atleti solo per arrivare a sfiorare il titolo: “Fammi capire, Bully. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Booking senza logica? Criticato aspramente il ritorno di Goldberg

