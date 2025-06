WWE | Bayley cerca rispetto Becky Lynch le regala sarcasmo

Nel tumulto di RAW del 16 giugno, Bayley torna a far parlare di sé, catturando l’attenzione con un mix di determinazione e sarcasmo. Dopo il suo attacco a Becky Lynch, la “Hugger” ha finalmente avuto l’opportunità di esprimersi, rivelando quanto le fosse mancato il pubblico e alimentando il fascino del suo personaggio. Ma cosa riserverà il futuro per questa protagonista? L’attesa è appena iniziata, e le sorprese sono dietro l’angolo.

Bayley era presente nell’ultimo episodio di RAW del 16 giugno. La scorsa settimana, era tornata in scena durante RAW attaccando Becky Lynch, un gesto che ha portato agli sviluppi di questa puntata, dove l’ex “ Hugger ” ha finalmente avuto modo di dire la sua. HERE COMES BAYLEY! #WWERAW pic.twitter.comv0D01sMtuq — The Movement – Pro Wrestling (@TheMovementXx) June 17, 2025 Bayley ha parlato di quanto le fosse mancato il pubblico. I fan l’hanno accolta con cori a suo favore. Ha dichiarato che non darà mai più per scontato un solo momento sul ring, perché è nata per fare questo. Ha raccontato di mettere cuore e anima nel wrestling, ma che due mesi fa è stata privata di un momento a WrestleMania proprio per colpa dell’attacco di Becky Lynch. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Bayley cerca rispetto, Becky Lynch le regala sarcasmo

In questa notizia si parla di: bayley - becky - lynch - cerca

WWE: Si considera Becky Lynch vs Bayley per Evolution 2 - L'attesa per Evolution 2 si fa intensa con la rivalità tra Becky Lynch e Bayley in primo piano. Dopo un lungo periodo di assenza, Becky è tornata sul ring durante WM 41, sostituendo Bayley e sorprendendo tutti con un colpo di scena: la sua assenza era stata frutto di un piano architettato per mettere la sua avversaria fuori gioco.

Bayley fa il suo ritorno e punta a Becky Lynch: Bayley fa il suo ritorno a Raw e punta i rifletori su Becky Lynch. Continue reading... Vai su Facebook

WWE: Becky Lynch nel mirino, Bayley torna a RAW con un attacco a sorpresa Vai su X

WWE: Bayley cerca rispetto, Becky Lynch le regala sarcasmo; Bayley fa il suo ritorno e punta a Becky Lynch; WWE: La verità sulle tensioni tra Becky Lynch e Bayley.

Bayley fa il suo ritorno e punta a Becky Lynch - Il 9 giugno, Bayley ha fatto un ritorno drammatico e carico di energia a WWE Raw a Phoenix. Si legge su worldwrestling.it

Becky Lynch racconta la verità sul rapporto con Bayley:”Non siamo più amiche dal 2019" - Becky Lynch non si trattiene quando si parla dei suoi veri problemi con Bayley, lasciando intendere chiaramente che tra le due star della WWE i rapporti sono incrinati da anni. Segnala zonawrestling.net