WWE | Asuka trionfa nel suo ritorno a RAW semifinale conquistata nel Queen of the Ring

Dopo un ritorno trionfale, Asuka ha dimostrato ancora una volta perché nessuno è pronto per lei. Con una performance impeccabile nel torneo Queen of the Ring, ha conquistato la semifinale a RAW del 16 giugno, lasciando il pubblico senza fiato. L’atleta giapponese, tornata dopo l’ultimo match a Backlash 2024, si prepara ora a scrivere il suo nuovo capitolo di gloria in WWE.

Nessuno è pronto per Asuka. L’episodio di RAW del 16 giugno, ha regalato un altro grande match del torneo Queen of the Ring: Asuka vs Ivy Nile vs Raquel Rodriguez vs Stephanie Vaquer. Asuka è stata l’ultima partecipante ad essere annunciata e il pubblico l’ha accolta con grande entusiasmo. Il suo ultimo incontro in WWE risaliva a Backlash 2024, quando lei e Kairi Sane persero i titoli di coppia femminili contro Bianca Belair e Jade Cargill. Dopo quell’evento, un infortunio al ginocchio l’ha tenuta lontana dal ring per oltre un anno. THE EMPRESS IS BACK ASUKA'S RETURN ENTRANCE HIT HARD #WWERAW pic. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Asuka trionfa nel suo ritorno a RAW, semifinale conquistata nel Queen of the Ring

In questa notizia si parla di: asuka - queen - ring - trionfa

WWE: Asuka tornerà in azione nel prossimo Raw e lo farà nel Queen Of The Ring - Dopo oltre un anno di inattività a causa di un infortunio al ginocchio, Asuka fa il suo grande ritorno sul ring, annunciato durante l’ultima puntata di Raw.

WWE: Asuka trionfa nel suo ritorno a RAW, semifinale conquistata nel Queen of the Ring; WWE: Asuka tornerà in azione nel prossimo Raw e lo farà nel Queen Of The Ring; WWE: Roxanne Perez trionfa e avanza verso la Corona di Queen of the Ring.