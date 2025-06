WTA Berlino 2025 Errani Paolini passeggiano all’esordio e si qualificano per i quarti

Al torneo WTA di Berlino 2025, Sara Errani e Jasmine Paolini brillano ancora una volta. Con un inizio di stagione da sogno, le campionesse del Roland Garros dimostrano tutta la loro solidità, superando agevolmente avversarie di livello e conquistando con facilità il pass per i quarti di finale. La loro striscia vincente continua a stupire, consolidando il loro status tra le protagoniste del circuito internazionale.

Esordio sul velluto per Sara Errani e Jasmine Paolini nel torneo WTA di Berlino. Le campionesse del Roland Garros hanno superato agevolmente la coppia composta dalla tedesca Eva Lys e dall’ucraina Marta Kostyuk in due set con il punteggio di 6-2 6-2 in appena 58 minuti di gioco. Una formalità davvero per le teste di serie numero, che aumentano la striscia di vittorie consecutive, arrivando a dodici successi, restando imbattute dal torneo di Roma. Non c’è stata davvero partita, con la coppia italiana che non ha concesso addirittura nemmeno una palla break alle avversarie. ErraniPaolini hanno vinto l’88% dei punti quando ha servito la prima (solo il 49% per le avversarie) ed il 69% con la seconda. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Berlino 2025, Errani/Paolini passeggiano all’esordio e si qualificano per i quarti

