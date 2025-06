WTA Berlino 2025 buona la prima per Rybakina e Shnaider Vondrousova elimina Keys

ha dimostrato grande determinazione superando in tre set la statunitense Keys, regalando agli appassionati un match emozionante e ricco di suspense. Con sfide così avvincenti, il WTA di Berlino promette già spettacolo e sorprese. La corsa verso il titolo è appena iniziata, e le protagoniste sono pronte a scrivere nuovi capitoli di questa entusiasmante stagione sulla terra battuta tedesca.

Si sono completati i match del primo turno nel WTA di Berlino. Sull’erba tedesca buona la prima per Elena Rybakina, che ha superato brillantemente in due set l’americana Ashlyn Krueger in due set con il punteggio di 6-3 7-6 dopo un’ora e trentasette minuti di gioco. La kazaka affronterĂ ora al secondo turno la ceca Katerina Siniakova. SarĂ la cinese Wang Xinyu la prossima avversaria di Coco Gauff, testa di serie numero due. La tennista asiatica ha sconfitto in due set l’australiana Daria Kasatkina per 6-3 6-2. Una ritrovata Marketa Vondrousova, sicuramente tra le mine vaganti in tabellone a Wimbledon, ha superato l’americana Madison Keys, settima testa di serie, al termine di due combattuti set per 7-5 7-6 dopo un’ora e quarantanove minuti di gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Berlino 2025, buona la prima per Rybakina e Shnaider. Vondrousova elimina Keys

EROICO COBOLLI ? Esordio vincente su erba per il classe 2002 che in 2 ore e 45 elimina la stellina Joao Fonseca con il punteggio di (5-7; 7-6(3); 7-6(8)) Flavio nel tie break decisivo annulla anche un match point prima di trionfare Agli ottavi l’azzurro Vai su Facebook

