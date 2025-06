William Langewiesche morto il reporter narrativo che indagò senza sconti sulle guerre e sul bazar atomico

William Langewiesche, maestro del reportage narrativo e narratore impavido delle verità più scomode, ci ha lasciato all’età di 70 anni dopo una lunga battaglia contro il tumore alla prostata. Con inchieste coraggiose sui conflitti globali e i pericoli nucleari, ha dedicato la vita a scoperte profonde e verifiche rigorose. La sua opera rimane un esempio di integrità giornalistica e impegno civile, un’eredità che continuerà a ispirare generazioni di narratori e lettori.

È stato un maestro del reportage narrativo, delle lunghe inchieste fatte di viaggi sul campo e mesi di lavoro certosino, con l’unico obiettivo di un’onesta ricerca e verifica dei fatti, senza sconti per nessuno, anche sui temi più incandescenti e divisivi. Il giornalista americano William Langewiesche è morto a settant’anni, per un tumore alla prostata, domenica 15 giugno a East Lyme, nel Connecticut. Della sua vasta produzione editoriale, pubblicata in Italia da Adelphi, in questi giorni viene subito in mente “Bazar atomico ” (2007), un’inchiesta sulle reali possibilità che qualcuno – uno Stato “canaglia”, un’organizzazione terroristica o criminale – possa dotarsi clandestinamente una bomba sporca, a partire dal traffico di materiale nucleare dell’ex Unione Sovietica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it