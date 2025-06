Will Smith parla dello schiaffo agli Oscar 2022 | È stato brutale dover fare a meno dell'approvazione altrui

Will Smith, protagonista di uno dei momenti più discussi degli Oscar 2022, ha condiviso la sua riflessione sulla brutalità e sull'importanza di affrontare le conseguenze delle proprie azioni, anche quando si deve rinunciare all'approvazione altrui. Dopo aver causato scalpore con il suo schiaffo a Chris Rock, l'attore ha aperto il suo cuore, rivelando le sfide e i ritorni di questa scelta. Scopriamo insieme cosa ha detto e come sta affrontando questo capitolo della sua vita.

Will Smith ha parlato delle conseguenze che ha dovuto affrontare in seguito allo scandalo agli Oscar del 2022. In quell'occasione, infatti, aveva schiaffeggiato Chris Rock, presentatore della cerimonia di premiazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

"Per la prima volta ho dovuto fare i conti con la disapprovazione" Alla conduttrice di 1Xtra, Will Smith non ha nascosto le difficoltà riscontrate dopo la sua partecipazione agli Oscar e alla vicenda

Parlando del divieto di partecipare agli Oscar con l'Associated Press, Smith ha parlato della decisione, che gli impedisce di partecipare a qualsiasi evento legato all'Academy per i prossimi 10 anni.