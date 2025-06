WhatsApp la svolta sulla pubblicità | inizierà a mostrare annunci agli utenti

WhatsApp ha reso noto oggi che gli utenti inizieranno a vedere annunci pubblicitari in alcune parti dell'applicazione, in una mossa varata dal proprietario Meta che punta a monetizzare ulteriormente dai miliardi di persone che utilizzano il servizio di messaggistica. Gli annunci saranno visualizzati solo nella scheda 'Aggiornamenti' dell'app, utilizzata ogni giorno da 1,5 miliardi di persone. Tuttavia, gli sviluppatori hanno dichiarato che non appariranno nelle chat personali. "L'esperienza di messaggistica personale su WhatsApp non cambia e i messaggi, le chiamate e gli stati personali sono crittografati end-to-end e non possono essere utilizzati per mostrare annunci", ha dichiarato WhatsApp in un post sul suo blog.

