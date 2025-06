WhatsApp cosa significa il messaggio Aggiungi la tua mail

Se hai ricevuto un messaggio su WhatsApp che ti invita ad aggiungere la tua email, non preoccuparti: si tratta di una funzione pensata per rafforzare la sicurezza del tuo account. Inserendo il tuo indirizzo email, potrai recuperare più facilmente l’accesso in caso di problemi e proteggerti da eventuali tentativi di accesso non autorizzati. Vediamo insieme come attivarla e garantirti una navigazione più sicura.

Il messaggio ufficiale di WhatsApp che invita ad aggiungere un indirizzo e-mail ha lo scopo di aumentare la sicurezza dell'account. Vediamo come. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - WhatsApp, cosa significa il messaggio “Aggiungi la tua mail”

