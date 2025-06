WhatsApp apre alla pubblicità | via libera a inserzioni abbonamenti e canali sponsorizzati

WhatsApp si apre alle novità: pubblicità, abbonamenti e canali sponsorizzati stanno entrando nel vivo. Meta, con la sua strategia di espansione, mira a rivoluzionare l’esperienza degli utenti e delle aziende, offrendo nuove opportunità di visibilità e monetizzazione. Con ricavi record e un pubblico globale, l’introduzione di inserzioni su WhatsApp rappresenta un passo importante nel futuro del social commerce. Ma quali implicazioni avrà questa svolta per gli utenti e le imprese?

La pubblicità sbarca su WhatsApp. Meta ha annunciato l’introduzione di inserzioni, abbonamenti ai Canali e possibilità per le aziende di promuovere i propri contenuti. La società guidata da Mark Zuckerberg nel primo trimestre di quest’anno ha registrato ricavi per 42,31 miliardi di dollari. E oltre 41 di questi miliardi provengono dalla pubblicità. Ecco spiegato perché le inserzioni arrivano anche sull’app di messaggistica più utilizzata al mondo. Cosa cambia per gli utenti? E la privacy sarà a rischio di profilazione e quindi pioggia di annunci personalizzati? Come funzionano gli annunci e i nuovi abbonamenti ai Canali. 🔗 Leggi su Panorama.it