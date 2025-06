WhatsApp apre alla pubblicità cosa cambia per chi lo usa tra inserzioni abbonamenti e canali sponsorizzati

WhatsApp si prepara a cambiare volto: tra inserzioni, abbonamenti ai Canali e promozioni aziendali, la nuova strategia di Meta promette di ridefinire il modo in cui comunichiamo e facciamo business. Con ricavi pubblicitari che dominano i risultati finanziari, questa svolta porta con sé opportunità e sfide per utenti e aziende. Ma cosa significa tutto ciò per te? Scopriamolo insieme, perché il futuro del messaging sta entrando nel vivo.

La pubblicità sbarca su WhatsApp. Meta ha annunciato l'introduzione di inserzioni, abbonamenti ai Canali e possibilità per le aziende di promuovere i propri contenuti. La società guidata da Mark Zuckerberg nel primo trimestre di quest'anno ha registrato ricavi per 42,31 miliardi di dollari. E oltre 41 di questi miliardi provengono dalla pubblicità. Ecco spiegato perché le inserzioni arrivano anche sull'app di messaggistica più utilizzata al mondo. Cosa cambia per gli utenti? E la privacy sarà a rischio di profilazione e quindi pioggia di annunci personalizzati? Come funzionano gli annunci e i nuovi abbonamenti ai Canali.

