Whatsapp a giugno arriva la pubblicità grazie a Zuckerberg

A giugno, WhatsApp farà il suo debutto nel mondo della pubblicità grazie a Zuckerberg, ma attenzione: le sponsorizzazioni non invaderanno le chat, bensì la sezione Aggiornamenti. Un cambiamento che potrebbe rivoluzionare il modo di comunicare e fare business, mantenendo però la privacy intatta in chat, chiamate e stati personali. Sei curioso di scoprire come questa novità cambierà il panorama delle app di messaggistica?

No, non è una fake news: da giugno arriva la pubblicità su Whatsapp. La famosissima app di messaggistica cede agli annunci, ma (per ora) non sembra essere una funzione che interessa le chat. Infatti, l’introduzione delle sponsorizzazioni sarà esclusivamente nella sezione Aggiornamenti. Pubblicità Whatsapp, la funzione arriva lunedì. L’aggiornamento quindi esclude “chat, chiamate e stati personali che sono protetti con la crittografia end-to-end. La privacy resta al centro”. In occasione della presentazione ai giornalisti Nikila Srinivasan, responsabile globale per la messaggistica business in Meta, ha specificato l’interesse dell’azienda per la privacy. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Whatsapp, a giugno arriva la pubblicità (grazie a Zuckerberg)

