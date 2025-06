Wesley Juventus nuova idea per la fascia! Possibile incontro con il Flamengo già negli USA L’indiscrezione e tutti i dettagli

La Juventus pensa in grande per rafforzare la fascia destra: potrebbe arrivare Wesley, giovane talento brasiliano del Flamengo, già nel giro della Nazionale. L'occasione potrebbe essere il Mondiale per Club a Filadelfia, quando le due squadre si incontreranno. Un’operazione che fa pensare a un nuovo capitolo di mercato per i bianconeri, pronti a scommettere sul futuro. E tutte le carte sembrano essere in gioco per questa possibile trattativa.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus ha messo nel mirino Wesley, laterale destro classe 2003 di proprietà del Flamengo e già nel giro della Nazionale brasiliana. Nel fine settimana, quando le due società si incroceranno a Filadelfia per i rispettivi impegni al Mondiale per Club, potrebbe esserci anche un primo incontro esplorativo con il club brasiliano. Il prezzo è di circa 20 milioni di euro. Occhi puntati, dunque, anche sul nome di Wesley.

