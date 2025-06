Webuild ' aspettiamo decisioni ponte Stretto in tempi brevi'

Webuild attende con ottimismo le decisioni sul Ponte sullo Stretto, auspicando tempi rapidi per lo sblocco dei progetti. Con l'inizio dei lavori previsto nel 2026, il team si concentra sulla fase di progettazione e preparazione. Massimo Ferrari, direttore generale di Webuild, sottolinea l'importanza di un impegno rapido da parte del governo, essenziale per trasformare questa grande opera in realtà e contribuire allo sviluppo strategico del paese.

"L'inizio dei lavori dovrebbe essere nel 2026 perch√© il 2025 √® ancora per la progettazione esecutiva e altre attivit√† propedeutiche. Aspettiamo le decisioni che competono al governo; ci aspettiamo che arrivino in tempi rapidi". Lo ha detto Massimo Ferrari, direttore generale di Webuild, a margine della ceo conference di Mediobanca che si sta svolgendo a Milano, rispondendo a una domanda sul ponte sullo Stretto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Webuild, 'aspettiamo decisioni ponte Stretto in tempi brevi'

