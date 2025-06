Weapons | trailer del nuovo horror dal regista di Barbarian

Preparati a un nuovo brivido: dal regista di Barbarian, ecco "Weapons", il thriller horror che promette suspense e mistero. Quando i bambini di una classe scompaiono all’unisono, la comunità si trova di fronte a un enigma inquietante, pronto a sconvolgere ogni supposizione. Con interpretazioni coinvolgenti e un’atmosfera avvolgente, "Weapons" ti terrà col fiato sospeso fino all’ultima scena. Scopri di più su questo attesissimo film.

Dalla New Line Cinema e Zach Cregger, la mente originale dietro “Barbarian”, arriva un nuovo horrorthriller: “ Weapons ”. Quando tutti i bambini di una stessa classe, tranne uno, scompaiono misteriosamente nella stessa notte esattamente alla stessa ora, l’intera comunità si ritrova a interrogarsi su chi – o cosa – sia responsabile della loro sparizione. Il film è interpretato da Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, con Benedict Wong e Amy Madigan. Cregger firma la regia del film da una sua sceneggiatura originale. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

