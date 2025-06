Washington stringe il cerchio sull’Iran | Trump alla prova della verità sulla guerra

Mentre Washington stringe il cerchio sull'Iran e Tel Aviv sferra un attacco deciso contro la Repubblica Islamica, il mondo si domanda: gli Stati Uniti si uniranno alla guerra contro Teheran? La situazione in Medio Oriente si fa sempre più complessa e rischiosa, con implicazioni che potrebbero cambiare radicalmente lo scenario geopolitico globale. Donald Trump, nel frattempo, ha lasciato anticipatamente il G7, lasciando intravedere come si prospettano le prossime mosse degli USA…

Gli Usa si uniranno alla guerra di Israele contro l’Iran? La domanda è cruciale per capire come si evolverà lo scenario in Medio Oriente nei prossimi giorni, ora che Tel Aviv è andata in all-in contro la Repubblica Islamica e non solo l’attacco al nucleare di Teheran ma anche il collasso dell’intero sistema politico degli ayatollah sembra essere l’obiettivo di fondo dello Stato Ebraico. Donald Trump ha lasciato in anticipo il G7 dell’Alberta per tornare a Washington, smentendo le voci che volevano il comandante in capo Usa pronto a spingere per un negoziato tra i belligeranti. L’obiettivo di The Donald, la cui amministrazione avrebbe dovuto dialogare domenica nei colloqui, poi cancellati, in Oman con l’Iran sul nucleare, è limpido: “ rinuncia totale ” dell’Iran al nucleare, nessuna volontà di frenare il governo di Benjamin Netanyahu, rafforzamento della massima pressione. 🔗 Leggi su It.insideover.com