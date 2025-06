Warner Bros Games annuncia una ristrutturazione ed un focus su Game of Thrones Harry Potter Mortal Kombat ed il DC Universe

Warner Bros. Games annuncia una rivoluzione strategica, riorganizzando la propria struttura per mettere al centro i gioielli Harry Potter, Game of Thrones, Mortal Kombat e DC Universe. Questa scelta audace mira a valorizzare ogni franchise, garantendo esperienze di gioco più coinvolgenti e coerenti, e prepararsi a un futuro ricco di innovazioni e successi. Un cambiamento che promette di ridefinire il panorama videoludico e di portare i fan di tutto il mondo in nuove avventure emozionanti.

Warner Bros. Games ha ufficializzato una profonda ristrutturazione interna, trasformando la sua struttura organizzativa per allinearsi direttamente alle quattro proprietà intellettuali di punta: Harry Potter, Game of Thrones, Mortal Kombat e DC Universe. Una mossa che segna un cambio di rotta importante, pensato per valorizzare il potenziale a lungo termine di ciascun franchise e offrire esperienze di gioco più solide, coerenti e strategicamente mirate. Come leggiamo su Variety, dopo i risultati disastrosi ottenuti nell'ultimo trimestre, la società ha affermato che la riorganizzazione non comporta licenziamenti né uscite di dirigenti, ma anzi vede il rafforzamento della leadership.

Warner Bros fa terra bruciata: cancellato il gioco di Wonder Woman, chiudono tre studi - Ristrutturazione strategica per la divisione gaming WBD ha confermato i cambiamenti in una dichiarazione a Kotaku.

