Walter Nudo torna a recitare | è nel cast della serie The Chosen

L’attore annuncia con emozione il suo ritorno sul set dopo dieci anni: “Non è un grande ruolo, ma è un grande onore”. 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - Walter Nudo torna a recitare: è nel cast della serie “The Chosen”

In questa notizia si parla di: walter - nudo - torna - recitare

Walter Nudo torna a recitare, sarà nella serie kolossal The Chosen: “Mi ha avvicinato a Gesù” - Walter Nudo torna sul set, emozionato e ringraziando per l'onore di interpretare un ruolo nella serie kolossal "The Chosen".

Dopo oltre dieci anni lontano dal set, Walter Nudo torna a recitare e lo fa in grande: sarà nella serie kolossal The Chosen. Un ritorno che per lui ha avuto anche un significato profondo Vai su Facebook

Walter Nudo torna a recitare, sarà nella serie kolossal The Chosen: Mi ha avvicinato a Gesù; Walter Nudo torna a recitare dopo i due ictus, il ruolo in “The Chosen”: «Mi ha avvicinato a Gesù»; Walter Nudo torna a recitare dopo i due ictus. Il ruolo in The Chosen, la serie tv cult: «Mi ha avvicinato a G.

Walter Nudo torna a recitare dopo i due ictus, il ruolo in “The Chosen”: «Mi ha avvicinato a Gesù» - Sette anni dopo l'ultima apparizione in tv e al cinema Walter Nudo torna davanti alle telecamere. Secondo msn.com

Walter Nudo torna a recitare dopo i due ictus. Il ruolo in "The Chosen", la serie tv cult: «Mi ha avvicinato a Gesù» - Sette anni dopo l'ultima apparizione in tv e al cinema Walter Nudo torna davanti alle telecamere. Da msn.com