Walk & Talk l' ultimo appuntamento con la passeggiata alla scoperta dell' arte della città

Un'occasione imperdibile per scoprire i tesori nascosti della città attraverso arte, storia e convivialità. Con Walk & Talk Turbato 2025, ogni passo diventa un viaggio emozionante, arricchito da storie locali e incontri stimolanti. Non perdere l'ultimo appuntamento di questa entusiasmante serie: mercoledì 25 giugno alle 20, partendo dall'Ancora della Darsena di Ravenna. Questo quarto e ultimo evento è…

L'ultima data del progetto Walk&Talk Turbato 2025 si tiene mercoledì 25 giugno alle 20 a partire dall'Ancora della Darsena di Ravenna. La passeggiata rientra in un più ampio progetto coordinato da Turbe Giovanili col supporto finanziario del Comune di Ravenna. Questo quarto e ultimo evento è. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Walk & Talk, l'ultimo appuntamento con la passeggiata alla scoperta dell'arte della città

Walk & Talk, l'ultimo appuntamento con la passeggiata alla scoperta dell'arte della città; Walk and talk Turbato, passeggiata urbana alla scoperta di locali e negozi dedicata ai giovani (con assaggi e offerte incluse); Una passeggiata al mare per promuovere la socializzazione tra i più giovani e la raccolta di rifiuti sulle spiagge.

Una passeggiata al mare per promuovere la socializzazione e la raccolta di rifiuti - Il secondo appuntamento del progetto “Walk&Talk” è stato organizzato in collaborazione con Legambiente e SeaChange per contribuire alla lotta all’inquinamento sulle spiagge ravennati Nuovo ... Si legge su ravennaedintorni.it

“Walk&Talk Turbato”, appuntamento domenica 27 aprile alla Duna degli Orsi di Marina di Ravenna per pulire la spiaggia - Seconda data del progetto “Walk&Talk Turbato”, che avrà luogo domenica 27 aprile a partire dalle ore 10. Secondo ravennanotizie.it