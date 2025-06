Vuoi una stanza in affitto a Milano? Devi svegliarti mesi prima | i tempi assurdi di un mercato fuori misura

Milano, città di opportunità e sfide, richiede una pianificazione impeccabile per trovare una stanza in affitto. Mentre i giovani si preparano agli esami, le famiglie si immergono in una corsa contro il tempo tra annunci e telefonate. La competizione è feroce e i tempi sono ormai fuori misura, trasformando questa ricerca in una vera e propria sfida quotidiana. Scopri come affrontare al meglio questa nuova normalità e conquistare il tuo spazio in città.

Milano – C’è un momento preciso, ogni anno, in cui migliaia di famiglie italiane si ritrovano davanti al computer a scrollare annunci di affitti, a chiamare numeri di telefono che spesso non rispondono, a compilare moduli online sperando di battere la concorrenza. È giugno, e i loro figli devono ancora sostenere la maturità o gli ultimi esami universitari, ma la caccia alla stanza per settembre è già iniziata. Benvenuti nella nuova normalità degli studenti fuorisede. La Lombardia rappresenta l’epicentro di questa trasformazione. Secondo i dati diffusi da Dotstay, piattaforma specializzata nell’assistenza agli studenti, il 45% degli universitari lombardi che scelgono di vivere lontano da casa inizia la ricerca dell’alloggio già tra giugno e luglio, un dato significativamente superiore alla media nazionale del 38%. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Vuoi una stanza in affitto a Milano? Devi svegliarti mesi prima: i tempi assurdi di un mercato fuori misura

In questa notizia si parla di: stanza - milano - vuoi - affitto

Quanto costa una stanza in affitto? A Milano 700 euro al mese, ma la città più cara d’Italia è anche la più richiesta da studenti e lavoratori - Milano, la città più cara d’Italia, attira studenti e lavoratori grazie alla sua vivacità e opportunità.

Affittasi Appartamento Moderno e Arredato in Via Milano 3 – Cremona Propongo in affitto un bellissimo appartamento moderno e completamente arredato, situato in Via Milano 3, a Cremona. L’immobile è di circa 100 mq, posto al terzo e ultimo piano di una Vai su Facebook

Vuoi una stanza in affitto a Milano? Devi svegliarti mesi prima: i tempi assurdi di un mercato fuori misura; Mini case, a Milano 15 mq in affitto a 3.700 euro al mese (e la Sardegna le abolisce): quali sono le regole per l'abitabilità; Affitti in forte crescita: stanze sempre più costose e contratti brevi in aumento nelle grandi città.

Stanza in affitto per studenti: quanto costa vivere a Milano? - una stanza in zona Bocconi può costare fino a 1000 euro al mese, mentre a Brera si trovano camere in affitto attorno agli 850 euro al mese . Come scrive cosmopolitan.com

Per una stanza in affitto a Milano la media è 10mila euro l'anno - Nel corso dell'ultimo anno, i canoni d'affitto nelle città a forte vocazione universitaria (Bari ... Scrive msn.com