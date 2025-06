Vuoi un riassunto dei messaggi non letti? L’OPZIONE WHATSAPP È DISPONIBILE PER POCHISSIMI UTENTI | come attivarla

Se ti trovi sommerso da messaggi non letti su WhatsApp e desideri una soluzione rapida, sei nel posto giusto! La nuova funzione di riassunto automatico, disponibile inizialmente per pochi utenti, promette di semplificare la gestione delle chat grazie all’intelligenza artificiale. Scopri come attivarla e trasformare il modo di comunicare, rendendo più facile tenere il passo con le conversazioni più lunghe e impegnative. Ecco tutto quello che devi sapere per non perdere altro tempo!

WhatsApp punta sull'intelligenza artificiale per semplificare le chat ecco una soluzione per chi riceve troppi messaggi. WhatsApp sta compiendo un importante passo avanti verso l'integrazione dell'intelligenza artificiale nella sua piattaforma. L'app di messaggistica, tra le più utilizzate al mondo, ha avviato i test di una nuova funzione destinata a rivoluzionare la gestione delle conversazioni più lunghe e affollate: i riassunti automatici dei messaggi non letti. Una novità che, sebbene in fase sperimentale, promette di cambiare radicalmente il modo in cui gli utenti interagiscono con le proprie chat.

