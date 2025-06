Voracità | spettacolo tra danza parole e disegni nel parco di Villa Lascaris

Immergiti in un'esperienza unica al cuore di Villa Lascaris, dove danza, parole e disegni si fondono in un affascinante spettacolo nel parco secolare di Pianezza. La quinta edizione di “Letture e musica nel parco” promette un viaggio sensoriale tra arte, filosofia e natura, offrendo momenti di pura emozione sotto il cielo estivo. Non perdere l’occasione di vivere questa straordinaria immersione culturale domenica 6 luglio alle 18.30.

Un grande prato, un parco secolare, uno spettacolo immersivo tra arte, filosofia e natura: a Pianezza torna "Letture e musica nel parco", giunto alla sua quinta edizione. Domenica 6 luglio alle ore 18.30, Villa Lascaris, in collaborazione con Progetto Zoran, propone "Voracità – Natura hominum.

