Von der Leyen deciso con Trump di accelerare sui dazi

In un mondo in rapido cambiamento, le decisioni su dazi e commercio assumono un peso cruciale per il futuro globale. Ursula von der Leyen, durante il vertice del G7, ha annunciato un’accelerazione nei negoziati con Donald Trump, puntando a un accordo più equo e giusto. Un passo deciso che potrebbe ridefinire le relazioni internazionali e il panorama economico mondiale. La strada è tracciata: ora, tocca ai leader agire con coraggio e visione.

"Il vertice del G7 è un'opportunità per colloqui proficui e approfonditi tra i partner. Ho discusso con il presidente Trump di questioni critiche, dall'Ucraina al commercio. Per quanto riguarda il commercio, abbiamo chiesto ai team di accelerare il lavoro per raggiungere un accordo equo e giusto. Facciamolo": lo ha scritto su X la presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen al termine del bilaterale con Donald Trump a margine del G7. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Von der Leyen, deciso con Trump di accelerare sui dazi

In questa notizia si parla di: trump - leyen - accelerare - deciso

Papa Leone XIV, da Von der Leyen a Herzog tutti i presenti alla messa di insediamento: dubbi su Trump - Alla messa di insediamento di Papa Leone XIV, i presenti, tra cui von der Leyen e Herzog, esprimono preoccupazioni riguardo alla possibile partecipazione di Donald Trump.

Von der Leyen, deciso con Trump di accelerare sui dazi; Von der Leyen, deciso con Trump di accelerare sui dazi; L’Ue attacca: sanzioni al petrolio di Putin e price cap a 45 dollari.

Von der Leyen, deciso con Trump di accelerare sui dazi - "Il vertice del G7 è un'opportunità per colloqui proficui e approfonditi tra i partner. Riporta ansa.it

Telefonata Trump-von der Leyen: congelati i dazi per l’Ue fino al 9 luglio - La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il presidente degli Usa Donald Trump nella telefonata avuta ieri hanno “sostanzialmente hanno concordato di accelerare i negoziati ... Secondo msn.com