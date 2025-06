Volontari e cittadini si ritrovano per l' open day del Centro di protezione civile

Volontari e cittadini si ritrovano per l'Open Day del Centro di Protezione Civile di Sala al Barro a Galbiate, un'occasione imperdibile per conoscere da vicino il cuore della prevenzione e della sicurezza del nostro territorio. L'evento, in programma sabato 21 giugno, celebra anche il 30° anniversario della Provincia di Lecco, sottolineando l'impegno condiviso di comunità e istituzioni per un futuro più sicuro e resiliente. Non mancate a questa giornata di scoperta e collaborazione!

