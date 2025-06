Volley Sarah Fahr | Ripartiamo da qui e ora avversarie con gioco differenti dal nostro

Volle e Sarah Fahr si preparano a scrivere un nuovo capitolo della loro carriera, consapevoli che ogni partita è una sfida diversa e stimolante. Con il cuore e la determinazione di sempre, ripartiamo da qui e ora, affrontando avversarie con stili di gioco differenti dal nostro. La squadra azzurra si appresta a scendere in campo a Hong Kong, pronta a dimostrare ancora una volta il suo valore sulla scena internazionale. Le Campionesse Olimpiche sono pronte a fare la storia.

Giornata di vigilia per l’Italia, che mercoledì 18 giugno (ore 07.30) scenderà in campo a Hong Kong (Cina) per affrontare la Bulgaria in un incontro valido per la Nations League di volley femminile. Le azzurre incominceranno la seconda settimana della fase preliminare, dopo aver vinto le quattro partite disputate contro USA, Germania, Corea del Sud e Brasile a Rio de Janeiro. Le Campionesse Olimpiche partiranno con i favori del pronostico contro le “verdi”, per poi disputare il trittico asiatico contro Thailandia, Giappone e Cina. La centrale Sarah Fahr ha rappresentato l’Italia nella conferenza stampa della vigilia: “Siamo molto contente di essere qui ad Hong Kong per questa nuova week di Volleyball Nations League, che sarà sicuramente una tappa difficile. 🔗 Leggi su Oasport.it