Volley femminile Nations League | domani Italia-Bulgaria

Domani alle 7:30 italiane, le azzurre del volley femminile tornano in campo nella Volleyball Nations League per affrontare la Bulgaria nella sfida inaugurale della Pool 5 a Hong Kong. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati, con diretta su DAZN e VBTV, che promette emozioni e grandi prestazioni. Non perdere l’occasione di seguire live questa partita e rimanere aggiornato su tutte le novità del torneo su Sportface Tv.

Domani, alle 7:30 italiane, l’Italia del volley femminile torna in campo nella Nations League per affrontare la Bulgaria nella sfida inaugurale della Pool 5. A Hong Kong torna in campo l’Italia nella Volleyball Nations League femminile. Domani alle 7:30 italiane (in diretta su DAZN e VBTV) le azzurre affronteranno la Bulgaria nella sfida inaugurale della Pool 5. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

La Nations League si sposta in Asia! L'Italvolley femminile è pronta a volare a Hong Kong per il secondo atto della manifestazione, da mercoledì 18 a domenica 22 giugno.

Volley femminile, l'Italia liquida gli USA e apre la Nations League con una vittoria

