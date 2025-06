Volley Club D maschile è tempo di bilanci per la Bcc Romagnolo | I ragazzi sanno di potersela giocare con tutti

Il Volley Club D Maschile della BCC Romagnolo si prepara a tracciare il bilancio di una stagione ricca di emozioni e sfide. I ragazzi, consapevoli delle proprie capacità , hanno dimostrato di poter competere con tutti, regalando colpi di scena e rimonte memorabili. Nonostante l’eliminazione ai play-off, il team si conferma una realtà solida e determinata, pronta a tornare più forte nel prossimo campionato, alimentando la passione dei tifosi e la speranza di nuove conquiste.

Tornando indietro all'ultima partita di campionato contro gli emiliani di San Giorgio, finita con un vittorioso 3-2 pieno di colpi di scena e rimonte, la Bcc Romagnolo di coach Rizzo non è riuscita a qualificarsi per i play off, concludendo quindi la stagione in sesta posizione a quota 43 punti.

