Voleva fare in fretta Le telecamere confermano il racconto degli amici

Un gesto impulsivo e dettato dalla fretta si è trasformato in una tragedia a Cesate. Le telecamere della stazione hanno infatti confermato la ricostruzione degli amici: un giovane di 19 anni ha deciso di attraversare i binari in velocità, senza usare il sottopasso, e non si è accorto dell’arrivo del treno. Un attimo fatale che ci ricorda quanto possa essere decisiva la prudenza in situazioni apparentemente semplici.

Le telecamere della stazione hanno confermato la ricostruzione dell’incidente fatta nell’immediatezza dei fatti. Il 19enne stava camminando lungo i binari per raggiungere i suoi amici che lo aspettavano dalla parte opposta della stazione ferroviaria di Cesate. Ad un certo punto ha deciso di attraversare i binari, anziché attraversare con il sottopasso pedonale. Voleva fare in fretta. Una scelta sbagliata. Non si è accorto che arrivava il treno Malpensa Express partito dalla stazione di Milano Cadorna e diretto allo scalo aeroportuale. L’impatto con il convoglio è stato atroce, il giovane è stato investito e trascinato per alcuni metri sotto gli ingranaggi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Voleva fare in fretta". Le telecamere confermano il racconto degli amici

