Voci per la memoria | podcast contro il razzismo e in ricordo dei calciatori deportati

Si chiama "Voci per la memoria" e si pone lo scopo di promuovere l'ideazione e la realizzazione di una serie di podcast (in più lingue) sulla lotta al razzismo e alle discriminazioni, ripercorrendo al contempo le storie di calciatori e allenatori che oltre ottant'anni fa finirono nei campi di sterminio nazisti. E' l'ultima iniziativa messa in piedi dal Paperino San Giorgio, realizzata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, che si rivolge all'utenza della scuola calcio: calciatori e loro familiari, allenatori, dirigenti e staff, oltre che agli appassionati di calcio con età superiore ai 12 anni provenienti dall'area pratese e dai territori limitrofi.