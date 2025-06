Vnl | Luca Porro trascina l' Italia a Quebec ottime notizie per Valsa Group

Luca Porro ha infiammato il VNL in Canada, portando l'Italia a conquistare tre vittorie e consolidando la nostra posizione nel circuito internazionale. Mentre le squadre femminili, guidate da Julio Velasco e Massimo Barbolini, affrontano la seconda tappa di Hong Kong con grande entusiasmo, i nostri uomini si preparano a nuove sfide, dimostrando ancora una volta il talento e la determinazione che ci rendono orgogliosi. La scena è pronta per nuove emozioni, e il futuro sembra brillante.

Mentre le donne guidate da Julio Velasco e Massimo Barbolini e curate da Francesco Bettalico sono già sbarcate a Hong Kong per la loro seconda tappa di Vnl che inizierà proprio domani mattina con la sfida contro la Bulgaria, gli uomini sono tornati dal Quebec con tre vittorie, una sconfitta contro la Francia e, per Modena, ottime notizie da Luca Porro, che in Canada ha vestito davvero i panni del trascinatore, anche e soprattutto nell’ultima partita contro l’Argentina: un match combattutissimo, che l’Italia ha fatto suo col punteggio di 3-1 e vincendo un determinante terzo set 37-35 dopo una battaglia splendida. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Vnl: Luca Porro trascina l'Italia a Quebec, ottime notizie per Valsa Group

