vlahovic theo hernandez idea di scambio tra juventus e milan

Il calciomercato estivo 2025 si prepara a scuotere le fondamenta della Serie A con un’operazione da vera grande rivoluzione: uno scambio tra Juventus e Milan potrebbe portare Vlahovic a vestire la maglia rossonera, mentre Theo Hernandez approderebbe a Torino. Ma non è tutto: i bianconeri sognano anche Tomori per rafforzare la difesa. Una mossa che potrebbe cambiare gli equilibri del campionato e accendere ancora di più il duello tra le due storiche rivali.

sul tavolo anche Tomori. Il calciomercato estivo 2025 potrebbe essere scosso da un'operazione ad alto impatto tra due delle principali big italiane. Juventus e Milan starebbero valutando un clamoroso scambio che coinvolgerebbe due protagonisti della Serie A: Dusan Vlahovic e Theo Hernandez. Non solo: i bianconeri avrebbero messo nel mirino anche Fikayo Tomori, per rinforzare il pacchetto arretrato. La Juventus apre alla cessione di Vlahovic. Dusan Vlahovic è al centro delle strategie della Juventus. Nonostante la volontà di costruire una squadra competitiva, il club bianconero è disposto ad ascoltare offerte "ragionevoli" per l'attaccante serbo, soprattutto considerando che il suo contratto si avvicina alla scadenza e le recenti tensioni sembrano aver raffreddato i rapporti.