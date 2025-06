Ciò che dovrebbe essere un leader di pace diventa un'icona di contraddizioni inquietanti, lasciando spazio a un disarmante senso di assurdità. Vladimir Putin, il "pacifista atomico" del 2025, riesce a vendersi come mediatore e custode di armi nucleari, alimentando un paradosso che mette in discussione i valori e le alleanze europee. Ma fino a quando questa narrativa potrà continuare a ingannare l'opinione pubblica e i nostri ideali di pace?

C'è qualcosa di profondamente grottesco nel modo in cui Vladimir Putin riesce ancora, nel 2025, a vendersi come uomo di pace. P ronto a mediare tra Israele e Iran. Pronto ad "accogliere" l'uranio iraniano in Russia, per custodirlo. Pronto, insomma, a sembrare il più affidabile dei garanti. E ancor più grottesco è che in Europa, e anche in Italia, ci sia una parte della sinistra che accarezza questa narrativa come se fosse plausibile. Come se bastasse dirsi antiamericano per diventare automaticamente amici della stabilità globale. Ora che il conflitto tra Israele e Iran è apertamente esploso – con razzi su Tel Aviv, missili su Natanz, Teheran che minaccia di abbandonare il TNP – Putin si affaccia e propone la sua "soluzione": custodirò io il combustibile nucleare.