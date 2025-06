Vivi Baronissi parte il programma di eventi per l’Estate 2025

magia di musica, arte e convivialità. Vivi Baronissi Estate 2025 promette un’estate indimenticabile, fatta di momenti condivisi e emozioni autentiche, in un viaggio tra tradizione e innovazione. Un’occasione unica per riscoprire il cuore pulsante di Baronissi e vivere l’estate in modo speciale, insieme.

Baronissi si prepara a vivere un’estate intensa, partecipata, costruita con il territorio e per il territorio. Parte ufficialmente Vivi Baronissi Estate 2025, il cartellone di eventi promosso dall’Amministrazione Comunale che attraverserà la città da giugno a settembre, trasformando ogni luogo in un teatro a cielo aperto. Questa non è una semplice rassegna estiva: è un progetto collettivo, un invito alla comunità a ritrovarsi attraverso la cultura. Un’estate che nasce dalla volontà di ricucire legami, dare spazio alla creatività locale e diffondere bellezza, anche nei quartieri meno centrali. “ Siamo felici di restituire a Baronissi un’estate piena, vissuta e condivisa – dichiara la Sindaca Anna Petta –. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - “Vivi Baronissi”, parte il programma di eventi per l’Estate 2025

In questa notizia si parla di: estate - baronissi - vivi - eventi

Irno Comix & Games : Torna il concorso “Frazioni a fumetti” – IV edizione! In collaborazione con Pro Loco Baronissi APS Hai tra i 6 e i 18 anni e vivi nella Valle dell’Irno o nel salernitano? Allora libera la tua fantasia e partecipa al concorso creativo dedicato a Vai su Facebook

Cultura - Illeggibile è il mondo; High School Talent – La Finale al Teatro Troisi; Cultura - Festa dei Gigli di Nola 2025, corporazione dell’Ortolano.

“Vivi Baronissi”, parte il programma di eventi per l’Estate 2025 - Baronissi si prepara a vivere un’estate intensa, partecipata, costruita con il territorio e per il territorio. Segnala zon.it

Comune di Baronissi, il Sindaco Anna Petta: “Parte il programma di eventi estivi Vivi Baronissi Estate 2025” - L’Assessore alla Cultura Giuseppe Giordano: “Un programma pensato per tutti, ovunque” Baronissi si prepara a vivere ... Secondo reportweb.tv